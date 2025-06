Wagner fuori dal Mali Riassetto russo sotto la storia della missione compiuta

Il ritiro del Gruppo Wagner dal Mali segna un capitolo importante, ma non la fine delle ambizioni russe nel continente africano. Dopo tre anni e mezzo di operazioni, Mosca sembra aver avviato un riassetto strategico più che una semplice uscita militare. Questa mossa, apparentemente simbolica, apre le porte a nuove sfide e alleanze in un contesto geopolitico in continua evoluzione, dimostrando come le azioni sul campo siano spesso solo la superficie di dinamiche più profonde e complesse.

Il 6 giugno 2025 il Gruppo Wagner ha annunciato il ritiro dal Mali, dichiarando conclusa la propria missione dopo tre anni e mezzo di operazioni. Ma dietro la retorica trionfalistica si nasconde un riassetto strategico orchestrato da Mosca, più che un reale successo sul campo. L’uscita della compagnia militare privata – formalmente indipendente ma da sempre legata agli apparati russi – coincide con il passaggio di consegne all’Africa Corps, una nuova struttura più direttamente controllata dal Ministero della Difesa. La Russia, in altre parole, resta, ma con un assetto più regolare e gestito dall’alto, dopo mesi di crisi interna alla galassia Wagner e fallimenti operativi sul terreno maliano. 🔗 Leggi su Formiche.net

In questa notizia si parla di: Wagner Mali Riassetto Missione

