Vuelle Pesaro | Alessandro Dalla Salda possibile nuovo amministratore delegato

Vuelle Pesaro si prepara a un nuovo capitolo con Alessandro Dalla Salda come possibile futuro amministratore delegato. La conferenza stampa del 21 maggio, annunciando la conferma dello staff, ha lasciato alcune domande in sospeso, in particolare sul ruolo del presidente Valli, impegnato anche come imprenditore. La sua doppia funzione potrebbe aprire la strada a nuove opportunità di leadership, segnando un importante cambiamento nel club e nel suo modo di affrontare le sfide future.

Una cosa √® sicura: quando il 21 maggio il presidente Valli ha indetto la conferenza stampa di fine stagione per annunciare la conferma di tutto lo staff, alcune dinamiche non erano ancora chiare. Una di queste riguardava proprio il presidente che, essendo un imprenditore ancora molto impegnato nel suo lavoro, non √® nella situazione ideale per poter ricoprire anche il ruolo di amministratore delegato del club, onere che gli √® toccato nella sua prima stagione a capo della Vuelle. Ecco perch√© si √® deciso - o ha deciso - di andare alla ricerca di questa figura che nella governance passata era ricoperta da Andrea Rombaldoni, uscito dal Cda quando Costa ha lasciato la presidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Pesaro: Alessandro Dalla Salda possibile nuovo amministratore delegato

In questa notizia si parla di: Vuelle Amministratore Delegato Pesaro

Vuelle Pesaro: Alessandro Dalla Salda possibile nuovo amministratore delegato - La Vuelle Pesaro cerca un nuovo amministratore delegato. Alessandro Dalla Salda è tra i candidati per il ruolo. Da ilrestodelcarlino.it

Vuelle in cerca di sponsor dopo l'addio di Carpegna Prosciutto: sfide e strategie future - La Vuelle affronta sfide finanziarie e societarie dopo l'addio dello sponsor Carpegna Prosciutto. In arrivo un nuovo AD. msn.com scrive

Pesaro, la Vuelle sarà Consultinvest per altri 5 anni e lo sponsor aumenta l'investimento - Pesaro - Consultinvest ... Il dottor Maurizio Vitolo, amministratore delegato di Consultinvest, è arrivato da Modena per dare l'annuncio: «Nella Vuelle e nel Consorzio ho trovato una società ... Segnala ilmessaggero.it

#VLFastBreak - Andrea Rombaldoni - Puntata 1 su approvazione credito d'imposta ?