Volontariato in Belgio con il Corpo europeo di solidarietà | un’occasione per difendere la biodiversità con Rêve de Terre

Hai tra i 18 e i 30 anni e sogni di partecipare a un progetto internazionale di volontariato, immers? nella natura, con vitto, alloggio e viaggio coperti? Questa potrebbe essere la tua occasione: Compagnons Batisseurs (CBB), in collaborazione con l'organizzazione ambientale Rêve de Terre, cerca 3 volontarie per un progetto ESC in Belgio dal 16 al 30 giugno 2025. Un progetto concreto per la biodiversità e la comunità. Il progetto si svolgerà nel piccolo villaggio di Harsin, nella regione francofona del Belgio, dove Rêve de Terre opera da anni con attività di educazione ambientale e rigenerazione ecologica.

