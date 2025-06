Volley ravennate | Junior League argento per la Consar Ravenna

Consar Ravenna sta per scrivere una nuova pagina di orgoglio nel volley ravennate. Dopo le sfide e le speranze, i giovani talenti della Junior League argento hanno conquistato un prestigioso secondo posto, superando team storici come Trento e Modena. Un risultato che premia impegno, passione e il futuro promettente di questa vivace generazione. Ora, è tempo di festeggiare e guardare avanti con rinnovata fiducia.

E’ giunto all’ultimo tentativo il grande risultato che il volley ravennate attendeva dai propri giovani. Dopo i risultati non soddisfacenti delle selezioni U15, U17 (unica a qualificarsi per le finali nazionali) e U19 è stata la Junior League a cogliere un prestigioso 2° posto nella competizione riservata ai vivai delle squadre di serie A. Dopo aver superato le quotate Trento e Modena i ragazzi di Baroni (che sostituiva Mollo, impegnato con la Nazionale B bulgara) sono arrivati scarichi alla finale, cedendo nettamente alla Vero Monza, che ha fatto l’en plein dei 4 titoli giovanili, due dei quali contesi alla vicina Brugherio a dimostrazione di un ruolo guida nazionale ormai saldamente nelle mani della Lombardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley ravennate: Junior League, argento per la Consar Ravenna

