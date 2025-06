Volley Nations League | l’Italia sfida la nuova Corea rotta verso il Brasile

La Volley Nations League accende i riflettori sull’Italia, che si prepara ad affrontare la nuova Corea del Sud, ora in fase di ricostruzione dopo l’addio di Kim Yeon-Koung. Una volta temuta per la sua solidità e talento, la squadra sudcoreana cerca di ritrovare il suo splendore, sfidando le ambizioni italiane in questa avvincente stagione internazionale. Riuscirà la nazionale asiatica a riscrivere il proprio destino? La sfida promette emozioni e sorprese fino all’ultimo punto.

Una volta la Corea del Sud era una delle squadre più temute del panorama internazionale, guidata con maestria dall'italiano Stefano Lavarini e capace di sfiorare il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ma quella squadra appartiene ormai al passato: era la Corea della leggendaria Kim Yeon-Koung, che ha annunciato il ritiro proprio quest'anno. Un gruppo solido e ben amalgamato che, perso il suo nucleo centrale, ha visto calare rapidamente la propria competitività, scivolando in questi ultimi anni ai margini dell'élite mondiale. Il talento non manca, ma è la qualità complessiva – quella che Lavarini riusciva a valorizzare al massimo – a essere oggi meno evidente.

