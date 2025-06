Volley Forlì un punto fermo per il futuro | Cinzia Flamigni ancora alla guida del settore giovanile

Quello di Flamigni è un nome che incarna passione, competenza e dedizione, elementi fondamentali per plasmare il futuro della pallavolo forlivese. Con la sua guida, il Volley Forlì si conferma un punto di riferimento solido e ambizioso, pronto a scrivere nuove pagine di successi e a coltivare i talenti di domani. La sua presenza rappresenta un sicuro valore aggiunto per il club e per l’intero movimento sportivo locale.

Cinzia Flamigni resta coordinatrice tecnica e allenatrice del settore giovanile del Volley Forlì. L'ex giocatrice forlivese, icona della pallavolo italiana, continuerà a mettere a disposizione la sua esperienza e le sue competenze per la crescita dei talenti del club. Quello di Flamigni è un nome.

