Volley femminile l’Italia di Velasco piega la Germania al tie-break! Show straripante di Antropova

Le ragazze del CT Julio Velasco hanno dimostrato cuore, tenacia e talento, conquistando una vittoria fondamentale nella Nations League 2025. Con una prestazione coraggiosa e determinata, l’Italia supera le avversarie tedesche al tie-break, confermandosi tra le squadre più forti del torneo. È un segnale forte di crescita e ambizione, che avvicina le azzurre verso obiettivi sempre più prestigiosi nel volley femminile internazionale.

L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-2 (22-25; 25-10; 20-25; 25-13; 15-9) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Nations League 2025 di volley femminile. Dopo il successo ottenuto ieri per 3-0 contro gli USA, le Campionesse Olimpiche hanno prevalso al tie-break contro l’insidiosa formazione tedesca che aveva vinto le ultime due amichevoli disputate nelle scorse settimane contro le azzurre. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno prevalso in rimonta, risalendo la china da 1-2 con un perentorio dominio tra quarta frazione e tie-break. L’Italia ha così incamerato un successo importante in ottica qualificazione alla Final Eight, consapevole che il cammino verso la fase a eliminazione diretta è ancora molto lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia di Velasco piega la Germania al tie-break! Show straripante di Antropova

In questa notizia si parla di: Volley Femminile Italia Velasco

Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile - SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

Velasco, allenatore della Nazionale femminile di volley che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi, fa un appello al voto per i referendum dell'8 e 9 giugno. "Io sono diventato italiano per meriti sportivi nel 1991. Andrò a votare al referendum + Partecipa alla discussione

Dopo il successo nel primo test match, l'Italvolley di Velasco sfida nuovamente la Germania sul Taraflex dell'Allianz Cloud Segui la sfida LIVE su @discoveryplusIT #EurosportVOLLEY #Pallavolo #LaNazionale #ItaliaGermania Partecipa alla discussione

LIVE Italia-Corea del Sud, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: sfida da vincere per le campionesse olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, incontro ... Da oasport.it

Volley Nations League: l’Italia sfida la nuova Corea, rotta verso il Brasile - Una volta la Corea del Sud era una delle squadre più temute del panorama internazionale, guidata con maestria dall’italiano Stefano Lavarini e capace di ... Da oasport.it

Nations League, l'Italia di Velasco parte subito forte: battuti gli Usa in tre set - L’Italia riparte da dove aveva concluso il 2024. Nella prima uscita di Nations League le azzurre superano 3-0 (25-13, 25-13, 30-28) gli Usa, l’avversaria della finale di Parigi 2024, e cominciano con ... Da gazzetta.it