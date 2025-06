Volley femminile Antropova e Degradi commentano la vittoria sulla Germania

L'Italia di Julio Velasco prosegue il suo cammino inarrestabile nella Nations League 2025, conquistando due vittorie su due partite. Dopo aver battuto gli Stati Uniti, le azzurre si sono imposte anche sulla Germania, grazie a un'autentica prestazione di Ekaterina Antropova, che con 29 punti ha guidato la squadra alla vittoria al quinto set. Antropova e Degradi commentano questa grande prova, sottolineando come la forza di squadra e la determinazione siano la chiave del successo.

Due su due. L’Italia di Julio Velasco, dopo la netta vittoria all’esordio per 3-0 sugli Stati Uniti, batte anche la Germania e conquistano il secondo successo consecutivo nella Pool 2 della Nations League 2025 di volley femminile al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Le azzurre, trascinate da una fenomenale Ekaterina Antropova (29 punti), hanno avuto la meglio per 15-9 al quinto set nonostante l’assenza in via precauzionale di Paola Egonu che al mattino in allenamento aveva accusato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo ed alto tasso di umidità . “La Germania si è dimostrata ancora una volta una squadra molto solida, capace di metterci in grande difficoltà costringendoci al tiebreak. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Antropova e Degradi commentano la vittoria sulla Germania

Volley Femminile Antropova Vittoria

