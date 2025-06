Voli in ritardo cambiano le regole | più tutele per i passeggeri ma risarcimenti più bassi Cosa cambia e da quando

I voli in ritardo rivoluzionano le regole: più tutele per i passeggeri, ma con risarcimenti più bassi. Da quando entra in vigore questa riforma, le compagnie aeree devono garantire nuovi automatismi e garanzie in caso di disagi, cambiando radicalmente il modo di tutelare chi viaggia. Scopriamo insieme cosa cambia e come queste novità influiranno sul tuo prossimo volo.

Cambiano le tutele dei passeggeri dei voli aerei, con molte più garanzie e automatismi previsti per le compagnie in caso di ritardi e cancellazioni, ma risarcimenti più bassi per i. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Voli in ritardo, cambiano le regole: più tutele per i passeggeri, ma risarcimenti più bassi. Cosa cambia e da quando

In questa notizia si parla di: Voli Cambiano Tutele Passeggeri

Voli in ritardo, cambiano le regole: più tutele per i passeggeri, ma risarcimenti più bassi. Cosa cambia e da quando - Cambiano le tutele dei passeggeri dei voli aerei, con molte più garanzie e automatismi previsti per le compagnie in caso di ritardi e cancellazioni, ma risarcimenti più bassi per i ritardi e una ... msn.com scrive

L'Ue verso nuove regole sui ritardi dei voli aerei: ai passeggeri più diritti, meno soldi - Il tetto massimo dei rimborsi scenderà da 600 a 500 euro. Mentre il ritardo tollerato crescerà da tre a quattro ore per i voli fino a 3.500 ... Si legge su huffingtonpost.it

Incendio a Heathrow e disagi per i passeggeri: cosa fare in caso di ritardi o cancellazioni dei voli - 261/2004 dell’11 febbraio 2004, che istituisce norme comuni su compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di voli. Le tutele si ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Bologna - Aeroporti: disagi ovunque (19.07.22)