Voli giornalieri per tutta la stagione estiva tra Venezia e Dallas

Scopri una nuova frontiera di collegamenti tra Italia e Texas: voli giornalieri tra Venezia e Dallas, garantiti da American Airlines con il suo più grande operativo di sempre. Un ponte diretto tra due mondi, perfetto per business, turismo e avventure indimenticabili. Preparati a vivere un’estate senza confini, grazie a questa straordinaria opportunità di volo che renderà il tuo viaggio più facile e affascinante che mai, perché il cielo non ha limiti.

Gli aeroporti Marco Polo di Venezia e Fort Worth di Dallas (Usa) saranno collegati per tutta la stagione estiva con un volo di andata e ritorno. La rotta sarà garantita da American Airlines, che sarà impegnata con il suo più grande operativo di sempre, con 12 voli al giorno tra Italia e Stati.

Ed eccolo il B787-9 dreamliner #NeosAir in arrivo da #NewYork, due frequenze settimanali per la stagione estiva, fino a ottobre #aeroporto di #Palermo #PMOairport #flytopalermo #sicilia #summer25 Partecipa alla discussione

La compagnia aerea italiana SkyAlps ha annunciato il programma dei suoi voli da Mostar, nel sud della Bosnia-Erzegovina, per la stagione estiva 2025. Partecipa alla discussione

AMERICAN AIRLINES E SAVE INAUGURANO IL NUOVO VOLO DIRETTO TRA VENEZIA E DALLAS-FORT WORTH - American Airlines e Gruppo SAVE annunciano la partenza dei collegamenti giornalieri tra l'Aeroporto Internazionale di Venezia Marco Polo (VCE) e il Dallas-Fort Worth International Airport (DFW), il pi ...

Alaska airlines collegherà seattle e roma con voli diretti da maggio 2026 - Alaska Airlines inaugura dal maggio 2026 una nuova rotta diretta tra Seattle e Roma con quattro voli settimanali, potenziando l'hub di Seattle e migliorando i collegamenti tra Stati Uniti e Italia.

Aeroporto, parte la stagione estiva: nuovi voli per Varsavia e Cracovia, potenziata rotta per Parigi e Barcellona - Estate 2025 all'insegna dell'ampliamento dell'offerta di voli per ... per tutto il mese di agosto, fino alla prima settimana di settembre. Tornano per la stagione estiva anche i collegamenti ...

CAGLIARI, AL VIA LA STAGIONE ESTIVA DELL'AEROPORTO, CRESCONO LE ROTTE PER TUTTA EUROPA 25 03 2025