Voli aerei si cambia | qual è il nuovo regolamento Ue su ritardi e rimborsi

Sei pronto a volare senza sorprese? L’Unione Europea ha approvato nuove regole per i ritardi e i rimborsi dei voli aerei, offrendo maggiore tolleranza e un sistema automatico per i rimborsi. Un passo avanti nella tutela dei passeggeri, che garantirà trasparenza e rapidità. Ma quando entreranno in vigore queste innovazioni? Scopriamolo insieme, perché il cielo non sarà più lo stesso.

Si allarga la tolleranza sui ritardi dei voli aerei e spunta un nuovo meccanismo automatico per i rimborsi: qual è l'intesa raggiunta nell'Ue e quando diventeranno operative le nuove regole.

