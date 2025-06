Volano gli stracci tra Elon Musk e Trump

''Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso, Elon mi ha molto deluso'', ha detto il presidente americano ai giornalisti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Volano gli stracci tra Elon Musk e Trump

Quindi volano gli stracci tra Elon #Musk e #Trump Il loro idillio è durato meno di quello che pensavo Speriamo che la resa dei conti tra i due, porti in galera Trump Eh si che Musk avrà tante cose da spiattellare. Speriamo lo faccia, io per ringraziarlo lo blocch

?Furiosa lite Trump vs Musk Volano stracci e Trump annuncia la revoca di tutti i contratti governativi stipulati con Elon Musk ? Le potenziali conseguenze potrebbero essere fatali non solo per SpaceX ma anche per il regime terrorista di Kiev 1/6

Trump e Musk, volano gli stracci. Sui dazi telefonata Donald-Xi - Volano i big and beautiful stracci tra Musk e Trump, con Elon che si chiede se non sia l’ora di fondare un nuovo partito e accusa Donald di non aver mai desecretato i file su Jeffrey Epstein, il finan ... Scrive msn.com

E' scontro aperto fra Trump e Musk: "Elon è impazzito", volano accuse - Dopo essersi tanto amati, per un anno o giù di lì, tra Donald Trump e Elon Musk sono volati gli stracci. «Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso, Elon mi ha molto deluso», ha detto il pres ... Secondo msn.com

Usa, tra Musk e Trump ora volano gli stracci: il divorzio è consumato - Accuse e minacce tra i due ex alleati: ‚ÄúSenza di me avrebbe perso, il suo nome è nei file di Epstein‚ÄĚ. ‚ÄúTogliamogli i sussidi governativi‚ÄĚ ... Segnala repubblica.it