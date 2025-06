Voice Italia al mercato di Wagner | Insieme per una vita sana e lunga

Voice Italia al Mercato di Wagner si impegna a promuovere una vita sana e lunga, unendo comunità e innovazione. In un’Italia sempre più anziana, il nostro obiettivo è semplificare la quotidianità e favorire il benessere, perché ogni giorno rappresenta un’opportunità per vivere meglio. Con passione e dedizione, coinvolgiamo le persone in iniziative che fanno davvero la differenza. Perché una lunga vita deve essere anche in salute, e noi ci siamo per questo.

di Marianna Vazzana MILANO Voice Italia è un’impresa sociale no profit che ha come missione "semplificare la vita" in una società sempre più "anziana". Basti dire che l’Italia è il secondo Paese al mondo con il tasso di invecchiamento più alto dopo il Giappone ed è uno dei luoghi con la più alta aspettativa di vita, che supera gli 83 anni. "Noi ci diamo da fare per una “longevità in salute“. E lo facciamo coinvolgendo la gente, raccogliendo spunti, rispondendo a bisogni. Anche nel mercato comunale di Wagner, con cui collaboriamo", spiega Beatrice Ferrarini, che è human experience designer di questa realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voice Italia al mercato di Wagner: "Insieme per una vita sana e lunga"

