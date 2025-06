Vogliamo criminalizzare chi delinque? Confermo Meloni risponde a FanPage

In un mondo in cui la sicurezza e il rispetto delle regole sono fondamentali, la lotta alla criminalità si fa sempre più urgente. Meloni conferma: criminalizzare chi delinque è essenziale per tutelare cittadini e mantenere l’ordine. La sfida è trovare il giusto equilibrio tra fermezza e giustizia, affinché la società possa progredire in un clima di legalità e fiducia condivisa.

L'accusa di voler portare a giudizio chi commette un reato è stata accolta dal premier: è la base di ogni società civile che voglia mantenere l'ordine, proteggere i cittadini e garantire che le violazioni delle norme abbiano delle conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vogliamo criminalizzare chi delinque? Confermo". Meloni risponde a FanPage

