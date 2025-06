Vlahovic via dalla Juve vetrina Mondiale per Club | il club bianconero ha già fissato il nuovo prezzo per la cessione Cifre e dettagli

La Juventus prepara il grande mercato: Dusan Vlahovic potrebbe lasciare i bianconeri in estate, trasformandosi in una vera e propria vetrina mondiale al Mondiale per Club. Con un occhio al futuro e alle casse, la dirigenza ha già stabilito il prezzo di partenza per la cessione, puntando a capitalizzare al massimo questa opportunità. Scopriamo insieme i dettagli e le cifre che potrebbero segnare il destino del giovane fenomeno italiano.

Vlahovic via dalla Juve, vetrina Mondiale per Club: il prezzo fissato dalla dirigenza bianconera per la sua cessione. Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Juve ed in particolare sui tanti bianconeri in bilico e, di fatto, in “vetrina” al Mondiale per Club. In cima alla lista c’è sicuramente Dusan Vlahovic, con la Juventus che punta a monetizzare in estate. Stando al quotidiano, il nuovo prezzo fissato dai bianconeri si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Il club attende offerte concrete. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve, vetrina Mondiale per Club: il club bianconero ha già fissato il nuovo prezzo per la cessione. Cifre e dettagli

In questa notizia si parla di: Club Juve Vetrina Mondiale

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

Vlahovic via dalla Juve, vetrina Mondiale per Club: il club bianconero ha già fissato il nuovo prezzo per la cessione. Cifre e dettagli - Vlahovic via dalla Juve, vetrina Mondiale per Club: il prezzo fissato dalla dirigenza bianconera per la sua cessione Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Juve ed in particolare sui tanti bia ... Si legge su juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve, il Mondiale per Club come vetrina: il piano del club e i due scenari per il futuro del brasiliano. Le ultime - Douglas Luiz Juve, il Mondiale per Club come vetrina: il piano del club e i due scenari per il futuro del centrocampista brasiliano. Tutte le ultime L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto ... Lo riporta juventusnews24.com

Amaradio colpisce Tudor: dalla chance al Mondiale per Club al rinnovo con la Juve - Il piano che il club bianconero ha in serbo per il talento classe 2005, reduce da una buona stagione con NextGen e Primavera. Riporta msn.com