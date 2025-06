Vlahovic Milan l’indiscrezione | i rossoneri valutano seriamente l’attaccante della Juventus! Cosa può succedere nelle prossime settimane Ultimissime

Il mercato estivo si infiamma: il Milan sarebbe seriamente interessato a Dusan Vlahovic, l'attaccante della Juventus in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.com, i rossoneri stanno valutando attentamente questa possibile operazione, che potrebbe rivoluzionare la loro fase offensiva. Con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, il serbo potrebbe essere il grande colpo di questa finestra di trasferimenti. Cosa riserveranno le prossime settimane? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Il giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, sul proprio account X, scrive che il Milan starebbe valutando seriamente la pista Vlahovic.