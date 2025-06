Vlahovic Juve non solo il Milan! Altri due club sull’attaccante bianconero | questo dettaglio potrebbe essere decisivo E su Kolo Muani… Ultime

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più incerto, con il Milan e altri club pronti a fare sul serio. Ma non solo: il Fenerbahçe e l’Atletico Madrid si sono inseriti nella corsa all’attaccante bianconero, mentre Kolo Muani sembra deciso a restare alla Juventus. Tra trattative calde e strategie di mercato, le prossime settimane potrebbero riservare sorprese decisive per il destino del bomber serbo.

Vlahovic Juve, non solo il Milan sull'attaccante bianconero: tutti gli aggiornamenti sul futuro del serbo. Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juve. L'attaccante, come riportato da Giovanni Albanese su X, è seguito dal Milan ma anche dal Fenerbahce e dall' Atletico Madrid. Per Kolo Muani ci sono pochi dubbi: vuole restare in bianconero. PAROLE – «Il Fenerbahçe negli ultimi giorni si è mosso sia sulle tracce di Vlahovic che su quelle di Kolo Muani. Il francese del PSG vorrebbe rimanere alla Juventus, per il serbo (che interessa anche all'Atletico Madrid) primi contatti col Milan per volontà di Allegri».