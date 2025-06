Vlahovic Fenerbahce grande offerta del club turco per convincere la Juve ma… Il punto sul futuro dell’attaccante serbo

Il destino di Dusan Vlahovic si fa sempre più incerto: il Fenerbahce ha presentato un'offerta irresistibile, ma la Juventus valuta attentamente questa proposta. Con il nuovo dg Comolli al timone, i prossimi giorni saranno decisivi per chiarire se il serbo lascerà Torino o continuerà a scrivere il suo futuro in bianconero. La questione si infittisce, e le risposte sono ancora tutte da scoprire...

Vlahovic Fenerbahce, grande offerta del club turco per convincere la Juve: tutti gli aggiornamenti sul serbo. Il futuro di Dusan Vlahovic è uno dei nodi che dovrà risolvere nelle prossime settimane il nuovo dg bianconero Comolli. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Fenerbahce avrebbe fatto una grande offerta all’attaccante serbo ma è solamente iniziata questa sessione di calciomercato Juve che vedrà tanti movimenti in attacco. PAROLE – «Il Fenerbahce ha fatto una grande offerta a Vlahovic, ma deve pazientare perché il giro degli attaccanti è appena all’inizio». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Fenerbahce, grande offerta del club turco per convincere la Juve ma… Il punto sul futuro dell’attaccante serbo

In questa notizia si parla di: Vlahovic Fenerbahce Offerta Club

Grande offerta per Vlahovic: lo strappano al Milan – SportItalia - Stando infatti a quanto riportato da Alfredo Pedullà sui propri profili social, per Dusan Vlahovic si sarebbe fatto concretamente avanti il Fenerbahce, che in queste ore avrebbe anche presentato una ... Secondo calciomercatoweb.it

Vlahovic via dalla Juve, vetrina Mondiale per Club: il club bianconero ha già fissato il nuovo prezzo per la cessione. Cifre e dettagli - Vlahovic via dalla Juve, vetrina Mondiale per Club: il prezzo fissato dalla dirigenza bianconera per la sua cessione Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Juve ed in particolare sui tanti bia ... Lo riporta juventusnews24.com

Vlahovic, 12 milioni di incompatibilità Juve: perché scaricarlo è complicato - I bianconeri restano alla ricerca di una sistemazione per Dusan. E occhio alle situazioni Douglas Luiz, Mbangula e Cambiaso ... Secondo msn.com

+ =