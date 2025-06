Vladimir Luxuria confermata alla guida del Lovers Film Festival

Vladimir Luxuria confermata alla guida del prestigioso Lovers Film Festival di Torino, il più antico in Europa dedicato alle tematiche LGBTQ+. La sua leadership, estesa fino al 2027, rafforza l'impegno del festival nel promuovere inclusività e dialogo culturale, in vista anche dell’attesissimo Europride. La scelta di Luxuria, appoggiata dal direttore del Museo Nazionale del Cinema e da figure di spicco come Carlo Chatrian, testimonia la volontà di continuare a far crescere questa importante manifestazione.

Vladimir Luxuria resta alla guida del Lovers Film Festival, la rassegna dedicata a tematiche Lgbtq+ più antica d’Europa – e terza al mondo – promossa dal Museo Nazionale del cinema di Torino. Rimarrà in carica fino al 2027, anno in cui il capoluogo piemontese ospiterà dal 18 al 26 giugno l’ Europride. La conferma è giunta con il sostegno del Presidente del Museo Enzo Ghigo e quello del Direttore Carlo Chatrian, che hanno sottolineato l’importanza della leadership di Luxuria, dotata di «passione, verve e ironia con cui sorprendere esaltando il potere del cinema come strumento di cambiamento sociale». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Vladimir Luxuria confermata alla guida del Lovers Film Festival

