Visodent chiude anche a Messina dentisti attendono retribuzione da dieci mesi

Visodent, una delle cliniche più rispettate, si sta dissolvendo in diverse città, tra cui Messina, lasciando molti dentisti e pazienti in attesa di risposte. I professionisti, fedeli al Giuramento di Ippocrate, continuano a garantire cure di qualità nonostante le difficoltà, mentre da dieci mesi attendono le retribuzioni dovute. Una situazione che evidenzia il valore della dedizione nel rispetto dell’etica professionale, anche in tempi complicati.

Onorare il Giuramento di Ippocrate, padre della medicina, e continuare a lavorare e seguire i pazienti nel pieno rispetto della deontologia professionale: è quello che stanno facendo gli odontoiatri e gli altri professionisti della clinica Visodent, società che sta chiudendo in varie città e ora.

