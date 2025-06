Vis Pesaro | ambizioni sfide e futuro tra Serie C e nuovi progetti

La Vis Pesaro si distingue tra le sfide della Serie C e i nuovi progetti ambiziosi, dimostrando di aver già gettato solide fondamenta per il futuro. Mentre molte squadre faticano ad iscriversi, i biancorossi guardano oltre, con una visione chiara e determinata. Mauro Bosco, alla guida da quasi sette stagioni, rappresenta un punto di riferimento solido e autorevole. Si va dall’orgoglio per i successi passati alle nuove sfide, pronti a scrivere un capitolo ancora più brillante nella storia del club.

Mentre mezza Serie C si affanna per iscriversi al campionato, la Vis può ammirare altri orizzonti. Ha già fatto tutti i compiti, è avanti col programma. Mauro Bosco, avviato alla settima stagione in biancorosso (la presidenza più longeva), parla poco ma una volta l’anno si concede a tutto campo. Quasi un’ora e mezza di conferenza nella sala (si fa per dire) stampa del Benelli, davanti a un quaderno fitto di appunti. Si va dall’orgoglio per l’ultima grande stagione e per la credibilità conquistata come società ai progetti di medio e lungo termine. Tra i temi cari ai tifosi: Stellone resta (al 90%), il diesse Menga continuerà a lavorare per la Vis, buona parte della rosa è sotto contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro: ambizioni, sfide e futuro tra Serie C e nuovi progetti

In questa notizia si parla di: Serie Progetti Pesaro Ambizioni

Sassuolo festeggia il ritorno in Serie A: ambizioni e progetti per il futuro - Il Sassuolo celebra con entusiasmo il suo ritorno in Serie A, un traguardo che riafferma le ambizioni e i progetti per il futuro.

Vis Pesaro: ambizioni, sfide e futuro tra Serie C e nuovi progetti - La Vis Pesaro guarda al futuro con progetti ambiziosi, tra sfide infrastrutturali e conferme importanti come Stellone. Riporta sport.quotidiano.net

Serie C, il montemurlese Pucciarelli trascina la Vis Pesaro da capitano - A trentatré anni, Manuel Pucciarelli si conferma uno dei migliori giocatori della Serie C: ha guidato da capitano la Vis Pesaro nell'ultima ... a quantificare le ambizioni del gruppo. lanazione.it scrive

"Proveremo ad adeguarci alle sue ambizioni" - Diversamente, forse la Vuelle ha ancora un po’ di margine fino a che dall’estero non cominceranno a suonare le sirene, dato che nella serie A italiana ... una risposta a Pesaro, ma è più ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Unibasket: ripartenza tra progetti ed entusiasmo