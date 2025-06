Virus tropicale altra bonifica | I pazienti stanno tutti bene

Recenti interventi di bonifica nei Comuni di Campi e Calenzano hanno garantito che tutti i pazienti infettati dal virus tropicale siano in buona salute. Le operazioni di disinfestazione, eseguite tra ieri e oggi, sono state avviate a seguito di cinque casi di Chikungunya, riconducibili a un viaggio in un Paese tropicale. Questa azione tempestiva testimonia l’impegno delle autorità nel prevenire il diffondersi del virus e tutelare la comunità .

Via fra ieri e oggi, nei Comuni di Campi e Calenzano, alla disinfestazione per i cinque casi di Chikungunya virus, come comunicato dalle rispettive amministrazioni comunali. Si tratta infatti di cinque persone (quattro, dai riscontri fatti in questi giorni, dovrebbero essere residenti a Calenzano, una invece a Campi) rientrate in Italia a fine mese dopo un soggiorno in un paese tropicale. Disinfestazione che trae origine da un’ordinanza contingibile e urgente firmata dai due sindaci, Andrea Tagliaferri e Giuseppe Carovani. E che riguarda a Calenzano via del Saccardo, vicolo del Betti, via Renato Fucini e via Giuseppe Giusti, tutte strade nei pressi del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Virus tropicale, altra bonifica: "I pazienti stanno tutti bene"

