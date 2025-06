Virtus Bologna trionfa al Forum di Assago | Shengelia e Cordinier protagonisti

Nell’affascinante cornice del Forum di Assago, la Virtus Bologna scrive un’altra pagina di successo superando l’Olimpia con il punteggio di 78-68. Protagonisti indiscussi Shengelia e Cordinier, che guidano la squadra verso la vittoria con grinta e talento. Un match intenso, equilibrato fino all’ultimo quarto, che ha visto i biancoblù mettere in mostra una difesa solida e attacchi efficaci. La Virtus conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama cestistico italiano, lasciando il pubblico entusiasta e desideroso di vedere altri trionfi.

OLIMPIA 68 VIRTUS BOLOGNA 78 EA7: Mannion 7, Brooks 6, Shields 14, Leday 8, Mirotic 21, Causeur 5, Flaccadori, Bolmaro 4, Diop, Ricci 3, Tonut, Caruso ne. All. Messina. SEGAFREDO BOLOGNA: Taylor 12, Hackett 4, Cordinier 19, Akele 4, Shengelia 19, Diouf 8, Pajola, Zizic 2, Belinelli 7, Morgan 3, Accorsi ne. All. Ivanovic. Arbitri: Attard, Giovannetti, Baldini. Note: parziali 15-25; 35-40; 54-54. Tiri da due: Olimpia 1628; Virtus 2239. Tiri da tre: 827; 520. Tiri liberi: 1214; 1919. Rimbalzi: 29; 33. Era dal 7 giugno 2021 che la Virtus non vinceva al Forum di Assago in occasione di gara-due della finale scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna trionfa al Forum di Assago: Shengelia e Cordinier protagonisti

In questa notizia si parla di: Virtus Bologna Shengelia Cordinier

