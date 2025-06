Virtus Bologna espugna il Forum | Olimpia Milano sconfitta 68-78

In una serata di grande battaglia, la Virtus Bologna conquista il Forum di Milano con un convincente 78-68, lasciando i padroni di casa senza scampo. Nonostante le assenze di Clyburn e Polonara, i bianconeri dimostrano un cuore immenso e un equilibrio tattico che mette in crisi l’Olimpia, troppo timorosa e senza quella spinta necessaria. La partita si conferma un capolavoro di determinazione e strategia, ribadendo quanto sia fondamentale la forza del carattere nel basket.

Davanti alla partita da vincere, per l’ennesima volta in questa stagione, l’Olimpia si ferma mostrandosi timida e impaurita. La Virtus Bologna espugna il Forum 68-78 mostrando un cuore enorme, andando oltre le assenze di Clyburn e Polonara che, paradossalmente, l’hanno resa ancora più leggera nello spirito. Milano annega senza mai riuscire a spingere in contropiede, stritolata dalla difesa bolognese che non le fa mai prendere ritmo. I quintetti atipici di Milano non trovano i vantaggi sperati, l’Armani si aggrappa solo a Mirotic (21 punti, 6 rimbalzi, 30 di valutazione), ma predica nel deserto ed è troppo poco con meno di 70 punti segnati di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna espugna il Forum: Olimpia Milano sconfitta 68-78

