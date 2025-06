Violenze e minacce alla moglie condanna per maltrattamenti a oltre 3 anni

Una triste vicenda che mette in luce le gravi conseguenze di violenze e minacce all’interno delle mura domestiche. La condanna a oltre tre anni di reclusione riflette la fermezza della giustizia nel tutelare le vittime, soprattutto quando si tratta di minori coinvolti. Questa sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza familiare, ma ci invita anche a riflettere sull’importanza di prevenire tali comportamenti e proteggere chi è più vulnerabile.

Maltrattamenti in famiglia contro ex moglie, le violenze consumate anche davanti alle figlie minorenni. Viene condannato a 3 anni e mezzo di reclusione. Questa la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore per un 61enne di Scafati, già allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Violenze e minacce alla moglie, condanna per maltrattamenti a oltre 3 anni

