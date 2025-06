Violenze a Marassi il pm sente la vittima E spunta l' ipotesi del reato di tortura

Il diciottenne sottoposto a due giorni e mezzo di sevizie sarà ascoltato dal magistrato al San Martino. Il reato specifico scatterà solo se dalle sue dichiarazioni emergeranno elementi idonei a ipotizzarlo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Violenze a Marassi, il pm sente la vittima. E spunta l'ipotesi del reato di tortura

Rivolta a Marassi, per abusi al vaglio pm ipotesi tortura - Potrebbe essere contestato anche il reato di tortura ai quattro detenuti che hanno seviziato il compagno di cella di 18 anni nel carcere di Marassi scatenando poi la rivolta nella casa circondariale. Scrive informazione.it

Stupro di gruppo e sevizie su un detenuto 18enne in carcere a Marassi: la Procura pronta a contestare il reato di tortura - Genova. Sarà sentito oggi pomeriggio, venerdì 6 giugno, all’ospedale San Martino dal pm il 18enne seviziato e violentato nel carcere di Marassi da quattro compagni di cella. Il giovane, assistito dall ... Riporta msn.com