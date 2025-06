Violenza sulle pazienti due anni al medico

Una vicenda scioccante che ha scosso la comunità si è conclusa ieri, con un patteggiamento a due anni di reclusione per un medico accusato di violenza sessuale su quattro pazienti. La scoperta ha suscitato forte indignazione e richieste di giustizia, mentre il percorso terapeutico subordinato alla pena rappresenta un passo verso il tentativo di rimediare a un grave errore. Le parti civili, tutelate dai loro avvocati, attendono ora risposte e una maggiore tutela per tutte le vittime.

Si è conclusa ieri mattina davanti al Gup Corrado Schiaretti con un patteggiamento a due anni di reclusione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto un medico 68enne accusato di violenza sessuale aggravata e continuata su quattro pazienti. La pena, sospesa condizionalmente, è subordinata a un percorso terapeutico. L’imputato aveva già trascorso quasi un anno agli arresti domiciliari. Le parti civili – tutelate dagli avvocati Alessandro Docimo, Antonio Primiani e Giorgio Mambelli (una quarta non si è costituita) – sono state tutte risarcite con un totale di 25mila euro. Il professionista, nato in Libia, specializzato in Urologia e ora in pensione, era stato fino all’estate scorsa guardia medica turistica per l’Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle pazienti, due anni al medico

In questa notizia si parla di: Violenza Pazienti Anni Medico

Giovanni Sgroi, arrestato il medico e sindaco di Rivolta d?Adda per violenza sessuale. «Abusi su almeno quattro pazienti» - Il medico e sindaco di Rivolta d'Adda, Giovanni Sgroi, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e abusi su almeno quattro pazienti.

? Il medico-sindaco Giovanni Sgroi, accusato di violenze sessuali su 4 pazienti: “Estraneo ai fatti” http://dlvr.it/TL0yHm #GiovanniSgroi #ViolenzaSessuale #Giustizia #Cremona #Cronaca Partecipa alla discussione

Giovanni Sgroi, il medico (e sindaco) arrestato per violenza sessuale: abusi su pazienti durante le visite https://ift.tt/vJAlOrb https://ift.tt/bczd0ex Partecipa alla discussione

Violenza sulle pazienti, due anni al medico - Secondo l’accusa, avrebbe approfittato della sua funzione per compiere atti inappropriati durante visite mediche su alcune donne di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Le indagini ... In un’occasione, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Arrestato medico per violenza sessuale su pazienti a Milano - Un gastroenterologo di Milano è stato arrestato per violenza sessuale su quattro pazienti. Le indagini sono in corso. Come scrive notizie.it

Medico arrestato per violenze sulle pazienti, è sindaco di un paese nel Cremonese - Aveva una doppia veste pubblica, quella di sindaco di Rivolta d'Adda, cittadina nel Cremonese, e quella di primario di Gastroenterologia in un centro medico a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, il ... ansa.it scrive

Etg - Accusato di violenza sessuale sulle pazienti, medico condannato a 6 anni e 8 mesi