Violenza sulle donne Quasi due casi al giorno | Denunciate subito

L'emergenza violenza sulle donne in provincia di Como è drammatica: quasi due casi al giorno, con giovani e soggetti deboli come le maggiori vittime. La prevenzione si concentra su interventi tempestivi e sulla denuncia immediata. Come ha sottolineato il colonnello Giuseppe Colizzi, i fatti critici dell’ultimo anno richiedono una risposta forte e decisa delle forze dell’ordine. Solo attraverso la sensibilizzazione e l’azione concreta possiamo sperare di cambiare questa triste realtà.

Giovani e soggetti deboli sono le due emergenze verso cui si muove la prevenzione sul territorio di Como. È quanto evidenziato ieri dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Giuseppe Colizzi, in occasione delle celebrazioni per il 211° anno di fondazione dell’Arma. "La cronaca dell’anno trascorso – ha detto – è stata punteggiata da fatti critici che hanno richiesto l’intervento immediato e deciso dei carabinieri. Spesso questi episodi hanno riguardato i giovani: è un segnale che va raccolto e approfondito, con serietà di analisi. Certamente da parte delle istituzioni, chiamate a preservare la civile convivenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sulle donne. Quasi due casi al giorno: "Denunciate subito"

In questa notizia si parla di: Violenza Donne Quasi Casi

Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

Chi è il primario arrestato a Piacenza per violenza: “Atti sessuali con quasi tutte le donne che entravano” Partecipa alla discussione

Documentati 32 episodi di violenza sessuale in appena 45 giorni Partecipa alla discussione

Violenza sulle donne, più di un caso al giorno sul Lario. Il comandante dei carabinieri: “Denunciate” - Più di un caso al giorno. In totale, nell’ultimo anno 547 donne vittime di episodi di violenza per i quali i carabinieri hanno attivato il cosiddetto “codice rosso”, per garantire interventi tempestiv ... Lo riporta espansionetv.it

Violenza sulle pazienti, due anni al medico - Patteggia il 68enne che negli ambulatori di Pinarella, Lido Adriano e in una casa di Milano Marittima molestò sessualmente alcune donne ... Come scrive msn.com

Allarme Treccani, violenza sulle donne cresciuta del 40% in 10 anni - La nuova voce 'Violenza di genere' della XI Appendice della Enciclopedia Italiana traccia un quadro preoccupante di un fenomeno strutturale aggravato dalla pandemia e dall'IA ... Da adnkronos.com

Violenza donne - 2349 casi in Puglia nel 2020, +14% al via campagna di comunicazione