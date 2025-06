Violenza sessuale sulla ciclopedonale Un anno e nove mesi a un operaio

Un episodio scioccante scuote la nostra comunità: un giovane operaio nigeriano di 23 anni è stato condannato a un anno e nove mesi per violenza sessuale sulla ciclopedonale tra Tavazzano e Villavesco. L'aggressione avvenuta nella fresca serata di agosto del 2021 ha lasciato sgomenta la vittima, una ragazza di 25 anni che, stanca dopo un turno di lavoro, si è trovata nel mirino dell'ignobile gesto. La giustizia ha fatto il suo corso, ma la memoria di questi eventi resta viva.

Il tribunale di Lodi ha condannato a un anno e 9 mesi per violenza sessuale un operaio nigeriano di 23 anni domiciliato in provincia di Lecco che, secondo l’accusa, nella prima serata del 15 agosto del 2021, lungo la pista ciclopedonale che collega Tavazzano con Villavesco a Lodi Vecchio, aveva aggredito una ragazza di 25 anni. La donna, originaria del Camerun poco prima era scesa dal treno, dopo un turno di lavoro in un albergo di Milano, e stava percorrendo a piedi il tragitto di circa quattro chilometri verso la sua abitazione quando è stata aggredita alle spalle dall’uomo che l’ha poi trascinata in una siepe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sessuale sulla ciclopedonale. Un anno e nove mesi a un operaio

