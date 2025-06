Violenza nel carcere di Marassi | si indaga per tortura

La violenza nel carcere di Marassi ha scatenato un'onda di indignazione e preoccupazione. Le autorità stanno indagando per tortura, poiché quattro detenuti sono accusati di aver abusato dell'18enne compagno di cella, provocando una rivolta. Un episodio che mette in luce le criticità del sistema penitenziario e l'urgenza di intervenire per garantire sicurezza e dignità a tutti i detenuti. La vicenda si sta sviluppando, alimentando il dibattito pubblico sulla tutela dei diritti umani in carcere.

Potrebbe essere contestato il reato di tortura ai quattro detenuti accusati di avere abusato del compagno di cella 18enne nei giorni scorsi, abusi da cui è partita la rivolta all'interno del carcere di Marassi. Il giovane, assistito dall'avvocato Celeste Pallini, è ricoverato all'ospedale San. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Violenza nel carcere di Marassi: si indaga per tortura

