Violenza domestica e ricatti economici | 5 anni al marito-aguzzino

La lotta contro la violenza domestica si rafforza, portando alla luce un’altra vittoria della giustizia: cinque anni di reclusione al marito aguzzino. Il Tribunale di Napoli Nord ha confermato la condanna per G.C., riconoscendo le sue ripetute condotte violente e oppressive. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle vittime e nella lotta contro la violenza di genere, sottolineando che nessuno è sopra la legge.

Ennesima condanna per maltrattamenti in famiglia emessa dal Tribunale collegiale di Napoli Nord. L’imputato, G.C., un uomo di circa 45 anni di Aversa, è stato riconosciuto colpevole di condotte violente e reiterate nei confronti della moglie di Caserta, perpetrate dal 2021 al 2023, anche sotto. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Violenza domestica e ricatti economici: 5 anni al marito-aguzzino

