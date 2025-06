Violenza a Marassi | Uil Subito un incontro in prefettura

La recente esplosione di violenza nel carcere di Marassi mette in luce le criticità irrisolte del sistema penitenziario italiano. Di fronte a questa emergenza, la UIL ha richiesto un incontro urgente in prefettura, dimostrando la volontà di affrontare con serietà e determinazione una questione che coinvolge diritti, sicurezza e dignità. È giunto il momento di agire concretamente per garantire migliori condizioni a tutti gli attori coinvolti e prevenire future tragedie.

"La sommossa scoppiata nel carcere di Marassi è l’ennesimo campanello d’allarme che non può più essere ignorato. Ancora una volta, a pagare il prezzo di un sistema penitenziario al collasso sono stati sia i detenuti sia il personale di Polizia Penitenziaria. Parliamo di agenti aggrediti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Violenza a Marassi: Uil, "Subito un incontro in prefettura"

In questa notizia si parla di: Marassi Violenza Subito Incontro

Rivolta a Marassi: Nessuno Tocchi Caino, "Il sistema carcerario è imploso, all'interno regna la violenza" - L’incidente di Marassi ha acceso i riflettori su un sistema carcerario ormai al collasso, dove la violenza esplode e le tensioni si accumulano.

Carcere di Marassi, Sappe: “Situazione critica, lanci di droga e telefonini e violenza tra detenuti” - Genova. La situazione all’interno della Casa Circondariale di Marassi, a Genova, è sempre più critica. A denunciarlo è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), che lancia un ... Si legge su msn.com

Il video della ragazza con il tagliaerba e i cori sessisti dei tifosi a Marassi scatena la bufera sui social: «E' violenza» - Il video della ragazza che a Marassi, con il tagliaerba sistema il campo di Genova, e che viene presa di mira dai tifosi interisti è diventato subito virale ... voi uomini è violenza - scrive ... Come scrive leggo.it

Anche il carcere di Marassi resta in silenzio contro la violenza sulle donne - Genova - Anche i detenuti del carcere di Marassi hanno osservato stamattina un minuto di silenzio contro la violenza sulle donne aderendo all’iniziativa lanciata da «Zonta Says No», creata da ... Come scrive ilsecoloxix.it

Una casa-rifugio a Genova per le donne che subiscono violenza