Vincono i residenti | il centro rifiuti davanti al parco di Centocelle sarà trasferito

In un gesto che punta a migliorare la qualità della vita dei residenti, il centro rifiuti situato davanti al parco di Centocelle sarà trasferito altrove. La struttura, che attualmente fungeva anche da punto di trasbordo tra viale Palmiro Togliatti e via Casilina, verrà ridimensionata a un semplice deposito mezzi. La decisione, annunciata dal presidente della commissione Trasparenza del municipio V, Daniele Rinaldi, arriva dalla...

Il centro per i rifiuti davanti al parco di Centocelle non ci sarà più. Il punto di trasbordo tra viale Palmiro Togliatti e via Casilina, infatti, rimarrà solo un deposito mezzi. La notizia, come spiega il presidente della commissione Trasparenza del municipio V, Daniele Rinaldi, è arrivata dalla. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Vincono i residenti: il centro rifiuti davanti al parco di Centocelle sarà trasferito

In questa notizia si parla di: Centro Rifiuti Davanti Parco

Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico - Arezzo, 13 maggio 2025 – Cortona lancia una nuova iniziativa per la raccolta dei rifiuti nel centro storico: sono arrivati gli shopper per le strutture ricettive.

Raccolta rifiuti in centro, perché non si persegue chi non ha paga la Tari? - Sono uno storico residente del centro storico (da quando son nato, cioè da oltre 66 anni). Durante la campagna ... Come scrive msn.com

Centro rifiuti. Di nuovo rinviata la riapertura - Prolungamento della chiusura temporanea del centro raccolta rifiuti ... al sito temporaneo di raccolta dei rifiuti approntato nel parcheggio del Cimitero parco di via IV Novembre, dove potranno ... Si legge su ilgiorno.it

Parco delle Fiorine si trasforma ancora in immondezzaio, monta la protesta dei residenti - A conferma del fatto che tanta gente ha scambiato il parco per un centro di raccolta dei rifiuti». Per evitarlo, il Comune ha chiesto un vertice urgente con Etra ed Ente Parco. «All’Ente di ... Da ilgazzettino.it

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DAVANTI A PARCO GIOCHI, INTERVIENE LA SINDACA DI FOGGIA