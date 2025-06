Villani al Giubileo della farmaceutica | Come San Francesco libera dalle angosce i farmaci liberano dalle malattie

Nel cuore delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, Villani al Giubileo della farmaceutica ha sottolineato come, proprio come il santo liberava le anime dalle angosce, i farmaci oggi ci guidano verso la salute e la serenità. Tra sfide di cura, prevenzione e innovazione, il suo intervento al Terso Corso Teorico Pratico "La farmacia clinica" rafforza l’impegno di Palazzo Chigi nel dialogo nazionale. Per un futuro in cui la scienza e la fede si incontrano per il benessere di tutti.

Tra le sfide su cura, prevenzione e innovazione, oggetto di dialogo nazionale, il Vice Segretario della Presidenza del Consiglio dei ministri ha presenziato ed è intervenuto al Terso Corso Teorico Pratico "La farmacia clinica", a dimostraizione dell'impegno di Palazzo Chigi per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Villani al Giubileo della farmaceutica: “Come San Francesco libera dalle angosce, i farmaci liberano dalle malattie”

In questa notizia si parla di: Villani Giubileo Farmaceutica Francesco

Papa Francesco: Quaresima e Giubileo come tempo di guarigione e fratellanza - "Carissimi, viviamo questa Quaresima, tanto più nel Giubileo, come tempo di guarigione ... con l'affetto e con la preghiera". Papa Francesco sottolinea ancora che "la fragilità e la malattia ... Scrive quotidiano.net

Giubileo, ecco cosa succede con la morte di papa Francesco - Le date del Giubileo Il Giubileo della speranza è stato indetto da Francesco con la bolla di indizione pubblicata il 9 maggio, nella solennità dell’Ascensione del Signore. Il Papa ha aperto la ... Segnala repubblica.it

Giubileo, perché Papa Francesco lo ha dedicato alla speranza: tutto quello che c'è da sapere - venticinque Giubilei ordinari, ai quali si sono aggiunti quattro Anni Santi straordinari: quelli della Redenzione (nel 1933 e nel 1983), quello della Misericordia, voluto da Papa Francesco nel ... Scrive ilmessaggero.it