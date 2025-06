VIII edizione del progetto Legalità e Merito al Campus Luiss

L’VIII edizione del progetto "Legalità e Merito" alla Luiss Guido Carli si conclude con un dibattito vibrante e ricco di ispirazione, testimoniando l’impegno dell’università nel promuovere valori fondamentali come la giustizia e l’eccellenza. Ideato dalla Professoressa Paola Severino e sostenuto da importanti istituzioni, questo evento rafforza il ruolo della formazione nel costruire una società più equa e consapevole. Un passo avanti verso un futuro in cui legalità e merito sono i pilastri del progresso.

Roma, 6 giu. (askanews) - Alla Luiss Guido Carli è andato in scena l'incontro conclusivo dell'VIII edizione del progetto "Legalità e Merito", nato da un'idea della Professoressa Paola Severino e promosso dall'Università attraverso un Protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Arma dei Carabinieri e la Fondazione Severino. Abbiamo parlato con Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law: "Noi oggi abbiamo ben 187 studenti della LUISS e nonostante abbiano gli esami, nonostante si stiano preparando, sono qui per testimoniare che 'Legalità e Merito' è un progetto che cresce di anno in anno sempre più.

