vigili a cavallo oggi il via e a luglio 90 nuovi agenti

Si chiamano Virgola, Special, Holly e Sonny e da oggi pattuglieranno il Parco Lambro dalle 8 alle 18, così come domani e domenica e nei prossimi weekend. Parliamo dei quattro cavalli "assoldati" dalla Polizia locale per il presidio delle aree verdi milanesi. Animali confiscati al boss della 'ndrangheta Bartolomeo Iaconis, della cosca di Fino Mornasco. L'uomo era appassionato di cavalli e aveva un ranch dove ne teneva diversi, quelli confiscati finora risultano essere in tutto 19. Il servizio di otto vigili urbani a cavallo, che era stato interrotto nel luglio del 2011 dalla Giunta Pisapia a causa dei costi elevati per mantenere gli animali, è stato ripristinato grazie a un accordo tra Comune, Procura e Giacche Verdi, accordo presentato ieri mattina nel Comando dei "ghisa" in piazza Beccaria.