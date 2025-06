Vigilessa uccisa quasi 17mila messaggi tra la donna e l’ex comandante Scontro tra accusa e difesa

La tragica vicenda della vigilessa uccisa ha scatenato un acceso dibattito tra accuse e difese, svelando oltre 17.000 messaggi tra la donna e il suo ex comandante. Le chat rivelano un fitto confronto di tensioni e pressioni, mentre il processo rivela dettagli inquietanti sulla relazione travagliata tra i due. Un caso che scuote l’opinione pubblica e solleva questioni delicate sulla gestione delle relazioni professionali e personali. La verità si sta finalmente delineando…

“Statisticamente le parole più presenti nelle chat tra Giampiero Gualandi e Sofia Stefani sono tensioni e pressioni “. Il maresciallo maggiore del nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna, Matteo Filippone, ha testimoniato nell’udienza del processo a carico dell’ex comandante della polizia locale di Anzola dell’Emilia, accusato di aver ucciso la ex collega con la quale aveva una relazione. Gualandi, imputato per omicidio volontario, si è sempre difeso dicendo che, nel corso di una colluttazione con la ragazza, era partito un colpo dalla sua pistola di servizio, che stava pulendo. Tra gennaio 2023 al 16 maggio 2024, quando Sofia Stefani è stata uccisa, lei e Gualandi si sono scambiati oltre 16. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vigilessa uccisa, quasi 17mila messaggi tra la donna e l’ex comandante. Scontro tra accusa e difesa

