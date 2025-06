Vigile indagato per molestie aggravate e concussione La difesa | Nessuna prova

L'indagine che coinvolge un vigile indagato per molestie aggravate e concussione sta scuotendo l'opinione pubblica. La difesa del sospettato denuncia l'assenza di prove concrete, mentre le recenti perquisizioni domestiche e lavorative hanno portato al sequestro di file, un portafoglio e duplicati di dati. In questo contesto delicato, si apre un dibattito sulla trasparenza e la presunzione di innocenza, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Una perquisizione a casa e in ufficio, con il duplicato dei file all'interno del cellulare e il sequestro di un portafoglio appartenente a una conoscente che aveva ospitato nel 2021. La procura della Repubblica di Roma ha iscritto nel registro degli indagati - con le ipotesi di reato di molestie. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Vigile indagato per molestie aggravate e concussione. La difesa: "Nessuna prova"

“Dammi il numero e non ti multo”, indagato per molestie e concussione l’agente municipale che fa catcalling - L'agente, in servizio al I Gruppo Prati, avrebbe fatto catcalling ad alcune passanti, molestato altre. Così il sostituto procuratore, Francesco Marinaro ha emesso anche un decreto di perquisizione, ... Come scrive fanpage.it

Roma, molestie a passanti e automobiliste. Vigile urbano sotto accusa, indagato anche per concussione - L'agente è finito al centro di servizi tv . Due denunce di automobiliste molestate, alle quali chiedeva il numero di telefono. In cambio dei contatti, avrebbe promesso di togliere le multe per divieto ... Si legge su roma.corriere.it

Bardonecchia, ex comandante dei vigili accusato di molestie alla sindaca torna a lavorare in Comune - Inizialmente era stato indagato per violenza sessuale, ma il tribunale del Riesame aveva riqualificato il reato in molestie ... in tentata truffa aggravata. Su questa richiesta la giudice ... Si legge su msn.com

