Vieri si espone | Non mi aspettavo l’addio di Inzaghi per me ha fatto un buon lavoro Il no di Fabregas? Era evidente una cosa

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter ha suscitato molte riflessioni tra tifosi ed esperti. Christian Vieri, ex stella nerazzurra, ha espresso il suo sostegno al tecnico, sottolineando quanto abbia fatto un buon lavoro. La delusione per il no di Fabregas e del Como appare evidente, ma l’addio di Inzaghi rappresenta un momento di svolta. In questo scenario, il futuro dell’Inter si prepara a nuove sfide e opportunità.

L’ex attaccante dell’Inter, Christian Chivu, ha commentato così la scelta di Simone Inzaghi di dire addio ai nerazzurri per andare all’Al Hilal. Intercettato al Viola Park a margine di un evento benefico in favore dell’ospedale di Careggi, “ Careggi gioca in Viola “, l’ex attaccante nerazzurro Christian Vieri si è espresso così sull’addio di Simone Inzaghi all’Inter e sul no di Fabregas e del Como al club meneghino. Il tecnico piacentino è stato ufficializzato nei giorni scorsi come nuovo allenatore dell’Al Hilal. L’ADDIO DI INZAGHI – « Non mi aspettavo l’addio di Inzaghi, mi è dispiaciuto. Ha fatto quattro anni importanti, due finali di Champions in tre anni le fai solo se hai uno squadrone, l’Inter ha uno squadrone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri si espone: «Non mi aspettavo l’addio di Inzaghi, per me ha fatto un buon lavoro. Il no di Fabregas? Era evidente una cosa»

