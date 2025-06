Vieira Inter da dove nasce la scelta del club di puntare su Chivu e non su di lui | il motivo è anche tattico!

La decisione dell'Inter di puntare su Chivu invece di Vieira nasce da un ragionamento strategico e tattico ben ponderato. La Gazzetta dello Sport approfondisce i motivi che hanno portato i dirigenti nerazzurri a preferire il difensore rumeno, ritenuto più adatto alle esigenze della squadra in quel momento, rispetto all’ex centrocampista francese. Scopriamo insieme le sfumature di questa scelta cruciale per il futuro dell’Inter.

Ecco di cosa si tratta. La Gazzetta dello Sport ripercorre ciò che ha portato i dirigenti dell’ Inter a scegliere di puntare su Cristian Chivu dopo il no del Como per liberare Cesc Fabregas, preferendo il tecnico del Parma a Patrick Vieira (altro nome caldo delle scorse ore per prendere l’eredità di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra). VIEIRA INTER – « Chivu più di Vieira, dunque: il romeno è stato preferito anche perché ritenuto più adatto rispetto al francese nell’idea di proseguire il canovaccio tattico dell’Inter di Inzaghi, ovvero la difesa a tre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieira Inter, da dove nasce la scelta del club di puntare su Chivu e non su di lui: il motivo è anche tattico!

In questa notizia si parla di: Inter Puntare Chivu Nasce

Dopo il muro del Como per liberare Fabregas, l'Inter sembra puntare su Chivu per la panchina nerazzurra Sarebbe una scelta giusta? #Chivu #Inter #DAZN Partecipa alla discussione

’ ? L'#Inter ha deciso di puntare su Cristian #Chivu del Parma per la panchina, dopo il no incassato per #Fabregas come anticipato un’ora fa. Sarà l’allenatore giusto per ripartire? Partecipa alla discussione

Nasce la nuova Inter di Chivu: subito tre innesti - Per l’attacco, uno dei nomi caldi per l’Inter, da un po’, è Bonny. Per il francese, si sta provando a chiudere quanto prima, per averlo a disposizione già per il Mondiale per Club, anche se la ... Segnala calciomercato.it

Dal no per Fabregas alla voglia di continuità: perché l’Inter ha scelto Chivu - Il Parma ha dato l’ok e il rumeno ha subito ascoltato la proposta: le basi sono la continuità degli schemi e la profonda conoscenza dell’ambiente ... Si legge su corrieredellosport.it

Cristian Chivu allenatore dell’Inter, come giocherebbe: dal 3-5-2 al 4-3-3 e spazio ai trequartisti - Cristian Chivu successore designato di Simone Inzaghi, prenderà le redini della prima squadra dopo 4 anni di Primavera nerazzurra e 4 mesi sulla panchina ... Come scrive fanpage.it