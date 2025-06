VIDEO L’appello di Mancini per Gaza | Una questione di rispetto per la vita

L’appello di Mancini per Gaza scuote le coscienze: un messaggio di rispetto e solidarietà che invita alla riflessione. Con un video condiviso sui social, l’ex CT della Nazionale chiede con fermezza la fine delle violenze e l’immediato ingresso degli aiuti umanitari per le vite innocenti nella Striscia. È un gesto che supera le retoriche, puntando al cuore di una questione cruciale e urgente.

L'ex CT della Nazionale posta un video sui social e chiede la fine delle violenze e l'ingresso immediato degli aiuti umanitari per le persone che vivono nella Striscia. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / L’appello di Mancini per Gaza: “Una questione di rispetto per la vita”

In questa notizia si parla di: Appello Mancini Gaza Questione

Roberto Mancini: “Stop alla guerra a Gaza”. Il video appello dell’ex Ct della Nazionale - Roberto Mancini si schiera con forza contro il conflitto a Gaza, chiedendo un immediato stop alla violenza e l’accesso degli aiuti umanitari.

Staffetta per Gaza, l’appello accorato di Mancini: «Basta guerra!», dice l’ex ct azzurro - Ci mette la faccia, Roberto Mancini. L'ex CT della Nazionale partecipa via social alla Staffetta per Gaza: guarda il suo video. Come scrive style.corriere.it

Roberto Mancini: “Stop alla guerra a Gaza”. Il video appello dell’ex Ct della Nazionale - "Non si possono continuare a colpire civili, famiglie, bambini che non c'entrano nulla con il conflitto”. L’allenatore jesino parla così al suo pubblico social in un post pubblicato su Instagram ... Riporta msn.com

Anche Roberto Mancini si mobilita per Gaza: «Fermate questa guerra, è questione di umanità» – Il video - L'ex Ct della Nazionale si unisce alla staffetta per Gaza, l'appello su Instagram: «Non si possono continuare a colpire famiglie e bambini che non c'entrano nulla con il conflitto» L'articolo Anche Ro ... Riporta msn.com

Come liberare gli ostaggi di Hamas? Marco Mancini: Sotto Gaza vengono occultati i sequestrati, ...