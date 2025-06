VIDEO | Inaugurata la Ruota panoramica al Novi Sad e il trenino turistico Sky&Train

Novi Sad si prepara a conquistare i cuori dei visitatori con un’esperienza indimenticabile: la nuova ruota panoramica e il trenino turistico Sky&Train. Un binomio irresistibile che promette di trasformare ogni visita in un’avventura da vivere dall’alto e su rotaia, regalando scorci mozzafiato e nuove opportunità di scoperta. Questa inaugurazione segna l’inizio di un’estate all'insegna del divertimento e dell’esplorazione.

È stata inaugurata oggi pomeriggio al Parco Novi Sad la nuova ruota panoramica che offrirà, per tutta l'estate e fino alla fine dell'anno, l'emozione di osservare la città dall'alto. Con essa parte ufficialmente anche il servizio del trenino turistico "Sky&Train", che collegherà il parco al.

