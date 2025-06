VIDEO | Il cantiere della sicurezza sul lavoro è realtà inaugurato il polo per formarsi sul campo e prevenire gli infortuni

Oggi a Palermo nasce un punto di riferimento per la tutela dei lavoratori: il nuovo Safety Training Hub, il centro più avanzato della Sicilia occidentale dedicato alla formazione sulla sicurezza sul lavoro. Un luogo innovativo, dotato di tecnologie all’avanguardia e scenari realistici, pensato per prevenire infortuni e promuovere una cultura della sicurezza. Questo investimento strategico plasmerà il futuro del settore e tutelerà le vite di chi opera ogni giorno.

È il più avanzato centro di addestramento della Sicilia occidentale dedicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un polo di eccellenza progettato per ospitare scenari realistici e tecnologie di ultima generazione. È il Safety training hub inaugurato oggi a Palermo, in via Giuseppe.

