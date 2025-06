VIDEO | Ancora un incendio nei palazzi Clerico fiamme al terzo piano FOTO

Un altro incendio scuote i palazzi Clerico di Pescara, dove le fiamme divampano bruscamente dal terzo piano, alimentando preoccupazioni e timori. In un contesto già difficile, con senzatetto che trovano rifugio tra le strutture incomplete, la scena si ripete, evidenziando l’urgenza di interventi concreti. È necessario agire immediatamente per garantire sicurezza e dignità a chi vive in queste condizioni precarie.

Un nuovo incendio nei palazzi Clerico in via Tavo a Pescara nella tarda mattinata di venerdì 6 giugno. L'allarme è scattato intorno alle 11:45 quando dal terzo piano è divampato improvvisamente un rogo. All'interno degli edifici mai terminati continuano ad abitarci diversi senzatetto.

In questa notizia si parla di: Incendio Palazzi Clerico Terzo

