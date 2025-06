Vicenza muore a 27 anni in un incidente stradale | dona gli organi a 12 persone

Simone Mazzocchin, donatore dichiarato, ha permesso di dare una nuova vita a diversi pazienti, tra cui alcuni bambini. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Vicenza, muore a 27 anni in un incidente stradale: dona gli organi a 12 persone

