Vicenza ingaggia Giorgio Zamuner come nuovo ds biancorosso

Vicenza ha scelto Giorgio Zamuner come nuovo direttore sportivo, segnando un'importante svolta nella gestione biancorossa. Con questa mossa, il club sembra aver puntato su una guida esperta in cerca di nuovi talenti e risultati. Tuttavia, le trattative per il sostituto di Fabio Artico restano aperte, alimentando un’estate calda di mercato che promette emozioni e sorprese per i tifosi del Cavalluccio. La squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il Vicenza ieri ha ufficializzato l’ingaggio di Giorgio Zamuner come nuovo ds biancorosso: a questo punto l’ex dirigente di Spal e Trento viene depennato dalla lista dei papabili come sostituto di Fabio Artico, lista che invece contiene ancora i nomi di Filippo Fusco e Stefano Stefanelli, con il primo favorito. Un tira e molla, quello per il ds che preannuncia un’estate calda per il Cavalluccio anche in tema di mercato. C’è infatti una squadra da ritoccare profondamente per renderla più somigliante possibile al credo di Michele Mignani, convinto a perseguire il cammino in Romagna proprio dalle rassicurazioni avute dal board americano che in rosa ci saranno il più possibile giocatori a lui graditi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vicenza ingaggia Giorgio Zamuner come nuovo ds biancorosso

Vicenza Giorgio Zamuner Biancorosso

