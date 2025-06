Vicenza ingaggia Giorgio Zamuner Cesena prepara il mercato estivo

Vicenza ingaggia Giorgio Zamuner, mentre Cesena prepara il terreno per il mercato estivo. La firma del nuovo direttore sportivo biancorosso segna un importante cambio di strategia, lasciando ancora aperte le possibilità per i nomi in corsa come Fusco e Stefanelli. Un'estate calda si preannuncia per il Cavalluccio, che dovrà muoversi con attenzione per rafforzarsi e competere ai massimi livelli. C’è infatti una squadra pronta a fare grandi mosse sul mercato...

Il Vicenza ieri ha ufficializzato l’ingaggio di Giorgio Zamuner come nuovo ds biancorosso: a questo punto l’ex dirigente di Spal e Trento viene depennato dalla lista dei papabili come sostituto di Fabio Artico, lista che invece contiene ancora i nomi di Filippo Fusco e Stefano Stefanelli, con il primo favorito. Un tira e molla, quello per il ds che preannuncia un’estate calda per il Cavalluccio anche in tema di mercato. C’è infatti una squadra da ritoccare profondamente per renderla più somigliante possibile al credo di Michele Mignani, convinto a perseguire il cammino in Romagna proprio dalle rassicurazioni avute dal board americano che in rosa ci saranno il più possibile giocatori a lui graditi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vicenza ingaggia Giorgio Zamuner, Cesena prepara il mercato estivo

