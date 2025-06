Vicenza e Palermo unite da un ponte d’amore per i cani | cena benefica per il rifugio di Collesano

Un ponte d’amore tra Vicenza e Palermo: questa è la magia di una cena benefica dedicata ai cani del rifugio di Collesano. Un gesto che unisce Nord e Sud, lasciando alle spalle le distanze geografiche per abbracciare con solidarietà e passione gli amici a quattro zampe. In un mondo che corre veloce, il vero legame si costruisce con cuore, impegno e tanta empatia. Ecco come nasce un’onda di speranza che può cambiare tante vite.

Un ponte tra Nord e Sud nel nome degli animali. Altro che Stretto di Messina. Il vero ponte che unisce Veneto e Sicilia è fatto di affetto, empatia e solidarietà verso gli animali. Da Vicenza a Palermo nasce un legame concreto per sostenere il rifugio per cani di Collesano, in provincia di Palermo, gestito da Donata Campanella, una donna che da oltre vent’anni si prende cura — quasi in solitudine — di decine e decine di amici a quattro zampe. L’iniziativa ha un volto e una data: venerdì 6 giugno, alle 20:30, al centro ippico Victory di Grisignano di Zocco (Vicenza), si terrà un dinner show benefico a favore della struttura siciliana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Vicenza e Palermo unite da un ponte d’amore per i cani: cena benefica per il rifugio di Collesano

In questa notizia si parla di: Palermo Ponte Vicenza Cani

