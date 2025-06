Vibonati Salerno bimbo di 9 mesi ricoverato e operato dopo lesioni a testa femore e collo indagati genitori e compagno della madre

Un dramma scuote Vibonati, Salerno: un bimbo di 9 mesi, gravemente ferito, è stato ricoverato e operato dopo lesioni alla testa, femore e collo. Indagati i genitori e il compagno della madre, mentre si indaga sull’ambiente domestico. La vicenda ha scioccato tutta la comunità, in attesa di chiarimenti sulle cause di questo grave incidente che potrebbe nascondere ombre preoccupanti.

L’indagine, al momento, si concentra sull’ambiente domestico in cui si trovava il bambino al momento del presunto trauma Un bambino di appena 9 mesi è stato ricoverato, dopo il trasferimento d’urgenza in eliambulanza, all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli in condizioni gravissime. Il pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vibonati (Salerno), bimbo di 9 mesi ricoverato e operato dopo lesioni a testa, femore e collo, indagati genitori e compagno della madre

