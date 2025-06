Vibonati Bimbo di nove mesi gravissimo in ospedale | ha fratture al cranio e al femore Si indaga sulle cause

Un dramma sconvolge Vibonati: un neonato di appena nove mesi è ricoverato in condizioni critiche al Santobono di Napoli, con fratture al cranio e al femore. Le indagini si concentrano sulle cause di questo grave trauma, mentre i genitori, una coppia giovane e separata, sono chiamati a fare chiarezza su quanto accaduto. La comunità è in attesa di risposte e spera in un esito positivo per il piccolo, che lotta tra la vita e la morte.

